المرور يغلق شارع الهرم اتجاه كوبرى عباس 6 سنوات لإنشاء مترو ميدان الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة عملية غلق كلى لإمتداد شارع الأهرام فى المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبرى عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد فى الاتجاهين أمام حركة المرور لتسليم والبدء فى إنشاء محطة ميدان الجيزة التى تستغرق 6 سنوات مع إجراء تحويلات مرورية للسيارات منعا للزحام وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة المركبات على مدار فترة الأعمال المقررة لحين الانتهاء منها.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لاستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "14 – الجيزة" ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع (محطة ميدان الجيزة) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لكوبرى عباس وشارع البحر الأعظم بالجيزة.. مما يستلزم الغلق الكلى لامتداد شارع الأهرام فى المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبرى عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد فى الإتجاهين أمام حركة المرور لتسليم محطة المترو اعتبارًا من الساعة 12,05 صباح يوم السبت الموافق 1/2/2025م وحتى انتهاء فترة الأعمال "ست سنوات"، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-

- حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب فى استكمال السير إتجاه ميدان الجيزة سيتم السير بشارع الأهرام ثم الدخول يمينًا إلى شارع قرة إبن شريك واستكمال السير حتى شارع مراد حتى فتحة الدوران المستحدثة الكائنة بعد كنيسة مطرانية الجيزة ثم الدوران مرة أخرى إلى شارع مراد واستكمال السير وصولًا إلى ميدان الجيزة.



- حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب بالسير اتجاه شارع البحر الأعظم سيتم الدخول يسارًا من فتحة الدوران المستحدثة اتجاه مسطح نفق عباس وإستكمال السير وصولًا إلى شارع البحر الأعظم ومناطق المنيب.



- حركة المركبات القادمة من كوبرى الجيزة المعدنى وميدان الجيزة وترغب فى استكمال السير اتجاه كوبرى عباس ومناطق المنيل سيتم النزول من منزل كوبرى الجيزة المعدنى واستكمال السير بشارع مراد حتى أعلى نفق بهى الدين بركات ثم الدخول يمينًا إلى شارع بهى الدين بركات واستكمال السير حتى نفق عباس ثم الدخول يسارًا إلى المطلع المؤدى إلى كوبرى عباس ومناطق المنيل.



ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.