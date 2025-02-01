المرور: غرف عمليات وكاميرات مراقبة بمحيط غلق كلى لامتداد شارع الهرم اتجاه كوبرى عباس

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب غرف عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط منطقة غلق كلى لإمتداد شارع الأهرام منعا لظهور اى زحام مرورى بالطرق المحيطة بمنطقة الأعمال و كذلك فى المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبرى عباس تحديداً أمام مستشفى الرمد فى الإتجاهين أمام حركة المرور التى تم فيها تسليم وبدء فى إنشاء محطة ميدان الجيزة التى تستغرق 6 سنوات مع إجراء تحويلات مرورية للسيارات منعا للزحام على مدار فترة الأعمال المقررة لحين الانتهاء منها.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لإستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "14 – الجيزة" ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع (محطة ميدان الجيزة) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لكوبرى عباس وشارع البحر الأعظم بالجيزة .. مما يستلزم الغلق الكلى لإمتداد شارع الأهرام فى المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبرى عباس تحديداً أمام مستشفى الرمد فى الإتجاهين أمام حركة المرور لتسليم محطة المترو إعتباراً من اليوم السبت الموافق 1/2/2025م وحتى إنتهاء فترة الأعمال "ست سنوات" .. وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-

- حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب فى إستكمال السير إتجاه ميدان الجيزة سيتم السير بشارع الأهرام ثم الدخول يميناً إلى شارع قرة إبن شريك وإستكمال السير حتى شارع مراد حتى فتحة الدوران المستحدثة الكائنة بعد كنيسة مطرانية الجيزة ثم الدوران مرة أخرى إلى شارع مراد وإستكمال السير وصولاً إلى ميدان الجيزة.



- حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب بالسير إتجاه شارع البحر الأعظم سيتم الدخول يساراً من فتحة الدوران المستحدثة إتجاه مسطح نفق عباس وإستكمال السير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ومناطق المنيب.



- حركة المركبات القادمة من كوبرى الجيزة المعدنى وميدان الجيزة وترغب فى إستكمال السير إتجاه كوبرى عباس ومناطق المنيل سيتم النزول من منزل كوبرى الجيزة المعدنى وإستكمال السير بشارع مراد حتى أعلى نفق بهى الدين بركات ثم الدخول يميناً إلى شارع بهى الدين بركات وإستكمال السير حتى نفق عباس ثم الدخول يساراً إلى المطلع المؤدى إلى كوبرى عباس ومناطق المنيل.



ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .