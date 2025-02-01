اليوم السابع
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الكنيسة تقيم كرنفال الكتاب المقدس لمرحلة ثانوي بإيبارشية شبرا الخيمة

السبت، 01 فبراير 2025 09:52 ص
الكنيسة تقيم كرنفال الكتاب المقدس لمرحلة ثانوي بإيبارشية شبرا الخيمة الكنيسة تقيم كرنفال الكتاب المقدس لمرحلة ثانوي
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، أمس، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارجرجس والسامرية بمنطقة كوبري أحمد عرابي، وذلك في كرنفال الكتاب المقدس (مرحلة ثانوي) من سلسلة الكرنفالات التي تنظمها الإيبارشية في إجازة منتصف العام الدراسي.


وعقب انتهاء القداس الإلهي أجرى شباب ثانوي حوار مع نيافته حول موضوعين من خلال دراسة أسفار (حجي، وملاخي، وأفسس، وكولوسي) وهما:-


١. الموضوع الأول: عن "الكتاب المقدس"، وذلك من خلال الآية "وُجِدَ كَلاَمُكَ فَأَكَلْتُهُ،"(أر ١٥:١٧)
٢. الموضوع الثاني عن "الطريق"، وذلك من خلال الآية: «هكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ: اجْعَلُوا قَلْبَكُمْ عَلَى طُرُقِكُمْ." (حج 1: 7).

ومن الجدير بالذكر أن الكرنفالات أقيمت في 3 مراكز:
- غرب: كنيسة الشهيد مارجرجس والسامرية بكوبري أحمد عرابي.
- شرق: كنيسة الشهيد مارجرجس مارجرجس والشهداء بمنطقة بهتيم.
- قلوب والقناطر: كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة سندبيس.

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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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