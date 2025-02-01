اليوم السابع
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السبت، 01 فبراير 2025 04:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكشف على 7 آلاف مواطن خلال قوافل طبية مجانية فى قرى سوهاج

السبت، 01 فبراير 2025 04:25 م
الكشف على 7 آلاف مواطن خلال قوافل طبية مجانية فى قرى سوهاج قوافل طبية
سوهاج عمرو خلف

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أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف على ما يقرب من 7 آلاف مواطن ب 3 مراكز وهى ساقلتة ، أخميم ، جهينة وذلك بقري الفارسية ، الرياينة الحاجر ، نجوع الصوامعة شرق ، الصوامعة شرق ، السلاموني ، أبوبكر ، نزلة علي من خلال 7 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الاكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا الشهر.

كما أضاف " دويدار " ان القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من ( الباطنة- الأطفال- عظام- جراحة- الأسنان- الجلدية- نساء وولادة) بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية و بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً..

وتأتى هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة  رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف و المناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.
 







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