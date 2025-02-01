الكشف على 7 آلاف مواطن خلال قوافل طبية مجانية فى قرى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف على ما يقرب من 7 آلاف مواطن ب 3 مراكز وهى ساقلتة ، أخميم ، جهينة وذلك بقري الفارسية ، الرياينة الحاجر ، نجوع الصوامعة شرق ، الصوامعة شرق ، السلاموني ، أبوبكر ، نزلة علي من خلال 7 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الاكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا الشهر.

كما أضاف " دويدار " ان القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من ( الباطنة- الأطفال- عظام- جراحة- الأسنان- الجلدية- نساء وولادة) بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية و بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً..

وتأتى هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف و المناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.

