الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: أول طفل مصاب من غزة يدخل مصر عبر معبر رفح لتلقى العلاج السبت، 01 فبراير 2025 01:06 م أول طفل يدخل لتلقى العلاج كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" وصول سيارات الإسعاف لمعبر رفح التي تقل 50 مصابا فلسطينيا لتلقي العلاج فى مصر. ودخل أول طفل مصاب بمرض مناعي برفقة والدته إلى مصر لتلقي العلاج داخل الأراضي المصرية. مشاركة تسليم الاسري الاسري تبادل الاسري تسليم الاسري الإسرائيليين المحتجزات الإسرائيليات تسليم الرهائن الأسرى الفلسطينيين تسليم الأسرى الفلسطينيين تسليم المحتجزات الإسرائيليات الثلاث أسماء الأسرى أسماء الأسرى الفلسطنيين الصليب الأحمر عملية تسليم الاسري غزة وقف إطلاق النار وقف اطلاق النار بغزة إسرائيل غزة الان قرار وقف اطلاق النار في غزة صفقة تبادل الاسري اليوم السابع بلس