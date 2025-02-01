الفريق الطبى المعالج لمصابى غزة فى سيناء:"لنا الشرف فى تقديم الخدمة الطبية لهم"

العريش – محمد حسين

أكد الدكتور طارق السيد، استشارى جراحة عامة، أنه ضمن ألفريق الطبى لوزارة الصحة والسكان والمتواجد فى مستشفى العريش لعلاج المرضى ألفلسطينيين الأشقاء من أهإلى غزة، وأنها مهمة وطنية وإنسانية وقومية، وعلق قائلاً: "هم أهلنا فى غزة حضرنا من كل أنحاء الجمهورية لنبذل كل ما بوسعنا للتخفيف عنهم، ونكون بمثابة جنود مصر الطبية لإنقإذهم".

وأضاف الدكتور طارق السيد، لـ"اليوم السابع"، أن لديهم مهمة وطنية يريدون إنجازها على أكمل وجه، وهى مقابلة هؤلاء المرضى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحويلهم إلى المستشفيات المختلفة فى حالة تطلب الأمر لاستكمال العلاج، موضحاً أن ألفريق الطبى مهمته الحالية فرز الحالات المرضية ما بين صغرى ووسطى وكبرى، ويتم فحص بعض الحالات التى تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات العاصمة.

وأشار، إلى أن وزارة الصحة وفرت فى سيناء الكوادر البشرية وأحدث الأجهزة والإمكانات الطبية والإسعافات المطلوبة بشكل كبير، ويتم استقبال الحالات بداية من معبر رفح ويتم نقلهم إلى مستشفيات سيناء سواء العريش أو الشيخ زويد أو بئر العبد والقوافل موزعة على هذه المناطق.

وأوضح، أن محافظ شمال سيناء كان فى استقبال الحالات مع الأطباء ووزع عليهم الهدايا وقدم لهم الدعم النفسى المطلوب بجانب الرعاية الطبية اللازمة، وأهل العريش استبشروا خيراً عند وصولهم مصر لأنهم عانوا خلال ألفترة الماضية وصبروا على العدوان والحرب على غزة ولنا الشرف فى تقديم الخدمات الطبية لهم.