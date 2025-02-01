الصين تعليقا على الرسوم الجمركية الأمريكية: لا فائز في الحرب التجارية

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أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنه لا فائز في الحرب التجارية أو معركة الرسوم الجمركية، وذلك في أول تعليق لها على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية إلى بلاده.



وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /السبت/ - أن مثل هذا الصراع لا يخدم مصالح أي طرف، وغير مجدي للاقتصاد العالمي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس /الجمعة/ فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا وبنسبة 10% على الواردات الصينية تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير، مؤكدا أنه لا يمكن لكندا والمكسيك والصين فعل أي شيء لمنع القرار.



وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة العجز التجاري للولايات المتحدة مع الدول الثلاث، ولمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، وكذلك مخدر "الفنتانيل" عبر الحدود الأمريكية.



وتعد الصين والمكسيك وكندا أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، إذ بلغت نسبة الواردات من الدول الثلاث العام الماضي 40%.