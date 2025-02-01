الصليب الأحمر يتسلم مواطن أمريكي – إسرائيلي مفرج عنه من غزة.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

تسلم الصليب الأحمر، اليوم السبت، المواطن الأمريكي – الإسرائيلي "كيث سيجال" من ميناء غزة، والمحتجز لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومن المعروف أن كيث سيجال هو مواطن أمريكي - إسرائيلي يبلغ من العمر 65 عاما ويعاني من بعض الأمراض.



ومنذ قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تسلم "عوفر كالديرون" و"جوردان بيباس"، من الصليب الأحمر، بعد أن أفرجت عنهم الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

وفي إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، ضمن الجولة الرابعة، بدأت حركة حماس، صباح اليوم السبت، مراسم تسليم الرهائن الإسرائيليين الثلاث عوفر كالديرون وكيث سيجال وجوردان بيباس، إلى الصليب الأحمر الدولي، مقابل إطلاق سراح 183 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

وستشمل الدفعة 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر من عام 2023.

وبعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تمكنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، من توفيق قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، على اتفاق يوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين.



سيجال



اصطفاف قوات حماس



قوات حماس