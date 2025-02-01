السجن المشدد 15 سنة لمزارع بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ف.ا.م" مزارع بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين المخدر والحشيش والهيروين، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات لإحرازه سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز البلينا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز البلينا بسوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش المخدر.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وأنه يقوم بترويج بضاعته على عملائه من راغبى الشراء وأصحاب الكيف على نطاق واسع.

وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وقطع الحشيش وتذاكر الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات كما تم ضبط سلاح نارى بحوزته، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.