الرئيس الكورى المؤقت يأمر بالتعامل مع التغييرات الناجمة عن إدارة "ترامب"

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دعا رئيس كوريا الجنوبية المؤقت "تشوى سانغ - موك" الجمعة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة استجابة للتغييرات السياسية في ظل إدارة "دونالد ترامب" الجديدة، وفقا لمكتبه.

وقالت وزارة المالية، إنه خلال الاجتماع الذي يهدف إلى تقييم آخر التطورات في سياسات الحكومة الأمريكية، أكد "تشوي" أيضا أهمية الاستجابة المبكرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

وقالت إنه تم إطلاع "تشوى" على أحدث السياسات التجارية للإدارة الأمريكية، بما في ذلك قرارها بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك.

وقد تعهد "ترامب" بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة وتنفيذ سلسلة من الإجراءات الحمائية، ولم يقدم بعد خططا مفصلة للسياسات التجارية، ولم يحدد إجراءات حمائية إضافية ضد الشركاء التجاريين الآخرين.

واطلع "تشوي" أيضا على جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي لتأكيد مرشح "ترامب" لمنصب وزير التجارة.

وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت الأربعاء، اتهم وزير التجارة "هوارد لوتنيك"، كوريا الجنوبية واليابان بـ "استغلال طيبة" الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق أخر، قررت السلطات الكورية الجنوبية، البدء في تحقيق مشترك بشأن الطائرة التابعة لشركة الطيران "إير بوسان" التي دمرها الحريق، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال فحوص السلامة على الكمية الكبيرة من الوقود التي لا تزال مخزنة في جناحي الطائرة.

وذكرت وكالة (يونهاب) اليوم، أنه بحسب مسئولين بوزارة النقل الكورية الجنوبية، من المقرر إجراء التحقيق المشترك في حادث طائرة "إيرباص" التابعة لشركة "إير بوسان"، الموجودة على مدرج مطار جيمهاي الدولي، يوم الاثنين المقبل.

واشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة "إير بوسان" كانت متجهة إلى هونج كونج في مطار مدينة بوسان الجنوبية قبل إقلاعها، وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 176 شخصا بأمان باستخدام مزلقة الإخلاء، رغم إصابة 7 منهم بجروح طفيفة.

وقال مسئول في لجنة التحقيق التابعة للوزارة، "تبين أنه يمكن إجراء التحقيق بأمان دون إزالة الوقود بعد إجراء فحوصات السلامة على خزان الوقود والنظام".

ولم يعرف بعد سبب الحريق، رغم أن البعض أثار احتمال أن يكون سبب الحريق بطارية محمولة أو أشياء أخرى مخزنة في خزانات حقائب الركاب.

ووقع الحادث بعد أقل من شهر من تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو إير" في مطار موان الدولي، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 181 شخصا على متن الطائرة باستثناء اثنين، وكان الحادث أسوأ كارثة طيران على الأراضي الكورية الجنوبية .