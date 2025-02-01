اليوم السابع
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الدولية للهجرة: الوضع الإنساني في جوما "مزري" ويزداد سوءا

السبت، 01 فبراير 2025 02:38 م
الدولية للهجرة: الوضع الإنساني في جوما "مزري" ويزداد سوءا الوضع في جوما
كتبت: هند المغربي

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أعربت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن القلق العميق إزاء نزوح مئات الآلاف من المدنيين خلال الأيام القليلة الماضية في جوما، حيث أجبر تصاعد القتال العنيف والعنف في الأيام الأخيرة الناس بعضهم كانوا نازحين بالفعل على الفرار من منازلهم.

وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: "نزح الملايين من الناس بالفعل بسبب سنوات الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت الاحتياجات الإنسانية هائلة. ومع التصاعد المقلق الحالي في القتال، فإن الوضع المزري بالفعل يزداد سوءا بسرعة كبيرة".

ودعت مسؤولة الأغذية العالمي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والوصول الإنساني الكامل، من أجل توسيع نطاق استجابة المنظمة بسرعة وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن النازحين يحتاجون بشكل عاجل إلى المأوى والغذاء والمياه النظيفة والمساعدة الطبية وخدمات الحماية للنساء والأطفال.

 







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الأمم المتحدة

الدولية للهجرة

الكونغو الديمقراطية

جوما






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