اليوم السابع
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الجيش الروسي: خسائر أوكرانيا في "كورسك" الروسية تتجاوز 56 ألف جندي

السبت، 01 فبراير 2025 04:06 م
الجيش الروسي: خسائر أوكرانيا في "كورسك" الروسية تتجاوز 56 ألف جندي القوات الروسية - أرشيفية
ا ش ا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 155 جنديا في منطقة كورسك خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما تجاوز إجمالي الخسائر منذ اندلاع القتال بالمنطقة 56 ألفا و500 جندي.


وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "خلال اليوم الماضي، فقد الجيش الأوكراني أكثر من 155 جنديا، و3 مركبات مدرعة قتالية، و15 سيارة، ومدفعا ميدانيا واحدا".


وأضاف البيان أن خسائر الجيش الأوكراني في كورسك تضمنت "327 دبابة، 241 مركبة قتالية للمشاة، 185 ناقلة جنود مدرعة، 1663 مركبة قتالية مدرعة، 1750 مركبة عسكرية، 397 قطعة مدفعية، 45 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، 16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل".







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