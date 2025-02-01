التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبى الـ27 لخطة مركز سقارة غدًا

كتب على عبد الرحمن

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، انطلاق الأسبوع الـ 27 من خطتة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025، غداً الأحد، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك بتنفيذ عدد 3 برامج تدريبية هى برنامج "تطوير وحدات تكافؤ الفرص"، وبرنامج "مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة " ، و برنامج " إدارة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات" ، ويبلغ إجمالى عدد المستفيدين من هذه الدورات 124 متدرباً.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الأسبوع الـ27 يتضمن تنفيذ دورة بتكليف من القيادة السياسية وهي "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمديري التخطيط علي مستوي الديوان والمراكز والمدن ليستكمل مركز سقارة تقديمه لحزم تدريبية متقدمة على برامج التنمية المحلية المطورة في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تنمية الموارد البشرية من خلال توفير مزيد من التدريب والتطوير الوظيفي، مما يساعد على تحسين بيئة العمل للعاملين في المحليات بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الإدارية، وربطهم بشكل أكثر فعالية بالأهداف المنشودة لتحقيقها بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتركيزعليها في إدارة برامج التنمية وخططها المستقبلية للدولة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الأسبوع الـ27 للخطة التدريبية بسقارة يشمل أيضاً تنظيم دورة تطوير وحدات تكافؤ الفرص" للمديرين والعاملين بوحدات تكافؤ الفرص بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومي للمرأة، موضحة أن الدورة تأتى في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لدعم و تمكين المرأة و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للعمل على إدماج قضايا المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة ورفع كفاءتها وبناء قدراتها في كافة المجالات .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم كذلك تنظيم برنامج تدريبى وهو" إدارة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات" للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات و مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بالتعاون مع إدارة الأزمات بالوزارة وأكاديمية ناصر العسكرية.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة أن المركز يواصل تنفيذ توجيهات السيدة وزيرة التنمية المحلية لتطوير وتأهيل الكوادر والعاملين بالإدارة المحلية في جميع المحافظات ، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار الدكتور عصام الجوهري إلى أنه جارى الإعداد لتطوير المحور الفنى لاختبارات المركز للبرامج القيادية و عدد من الحقائب التدريبية ، لافتاً إلى أنه فيما يخص المحور الإنشائي بالمركز فيتم الآن الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإنشاء مبنى على أحدث النظم التدريبية وذلك بدلاً من أحد المباني الموجودة بمقر مركز سقارة .