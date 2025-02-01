التنمية المحلية: المحافظات تستعد لإطلاق قوافل إنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

كتب على عبد الرحمن

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم السبت مع سكرتيرى عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وفى بداية الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيرى عموم المحافظات بمشاركة ممثل من "صندوق تحيا مصر" الاستعدادات الجارية بالمحافظات لإطلاق عدد من القوافل الإنسانية من كل محافظة لاستكمال جهود الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.



وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التنسيق الجيد على مستوى كل محافظة ومع المعنين بصندوق تحيا مصر لخروج هذه القوافل بالمظهر اللائق للمحافظات والتعاون بين المحافظة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والجهات المختلفة بما يساهم فى ضمان استمرارية تلك القوافل لأبناء الشعب الفلسطينى للتخفيف عليهم فى ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن تلك القوافل ستتضمن المواد الغذائية الجافة، وكراتين الطعام، ومستلزمات المعيشة، والأغطية والمفروشات والملابس.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لملفى التصالح على بعض مخالفات البناء وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بملف منظومة المتغيرات المكانية.

وحول ملف منظومة المتغيرات المكانية .. أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات التى يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات التى يتم رصدها ، مشيرة إلى أهمية وجود حصر لكافة الحالات الغير قانونية والتى سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة عقد إجتماعات مستمرة بشكل دورى لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم فى الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .

وفيما يخص ملف تقنين أراضى الدولة .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة من الملفات المهمة التى تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

وشددت د.منال عوض على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أى تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفات .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، سكرتيرى العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم فى سرعة إنجاز العمل فى ملفى التصالح وتقنين الأراضى ، وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أى عقبات لتسريع معدلات الأداء فى ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضى والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة .

وفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين فى التصالح ، ووجهت الدكتورة منال عوض ، سكرتيرى العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز فى هذا الملف والتغلب على أى عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين .

كما وجهت الدكتورة منال عوض بزيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين ،

وفى ختام الاجتماع طالبت وزيرة التنمية المحلية سكرتيرى العموم بضرورة مضاعفة الجهد فى ملفى التصالح على مخالفات البناء والتقنين للإنتهاء من الطلبات التى تقدم بها المواطنين وأهمية تعاون جميع الجهات التنفيذية لدفع وتيرة العمل بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من نسب المتغيرات المكانية التى تم رصدها عبر المنظومة خلال الفترة الماضية ، كما أشارت د.منال عوض إلى أن هذه الملفات التى تم مناقشتها فى الاجتماع سيتم تقييم جميع سكرتيرى العموم والقيادات التنفيذية بالمحافظات بناءً على نسب الإنجاز بها خلال شهر ونصف من تاريخ هذا الاجتماع .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز فى الملفات التى تم مناقشتها ويتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة فى وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين فى التقنين وملفات التصالح لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية سكرتيرى العموم بضرورة المرور الدورى على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز للتعرف على المشكلات والعقبات التى تواجه المواطنين سواء فى ملفات التصالح أو التقنين وغيرها من المشكلات اليومية ، مضيفة : انزلوا وقابلوا الناس وشوفوا مشاكلهم وحلوها .. لاننا هنقيم جميع القيادات التنفيذية الفترة دى .

و أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنها ستقوم بجولات مفاجئة خلال الفترة الحالية على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل ومواجهة أى تقصير فى العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن القطاعات المعنية بالوزارة ستعقد اجتماعات أسبوعية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع سكرتيرى العموم لمتابعة المستجدات فى الملفات التى تم استعراضها اليوم بحضور جميع المعنين ، بالإضافة إلى الجولات الميدانية لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة ، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجارى البدء فى تدريب حوالى ٢٠٠٠ متدرب من مديرى المراكز التكنولوجية ومسئولى ملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية فى بعض المحافظات بمركز سقارة.