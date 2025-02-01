التكلفة والمساحة والوقت.. تحديات تهدد "القبة الحديدية" فوق أمريكا

وكالات

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى إنشاء درع دفاعية صاروخية واسعة النطاق من الجيل القادم للولايات المتحدة، على غرار نظام "القبة الحديدية"، وحسب شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، يتطلب إنشاء قبة دفاعية للولايات المتحدة نطاقًا هائلًا، وصواريخ اعتراضية فضائية، وهو أمر قد يستغرق عقودًا من الزمن.

ولفتت الشبكة إلى الجزء من الأراضي الأمريكيةـ الذي اعتبرته الأكثر عرضة للهجمات الصاروخية، وهو جزيرة جوام في المحيط الهادئ، حيث يجري العمل على قدم وساق على نوع الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات.

لكن الخبراء يقولون إن هذا الأمر يواجه تحديات كبيرة، وقال كارل شوستر، المدير السابق للعمليات في مركز الاستخبارات المشترك التابع للقيادة الأمريكية في المحيط الهادئ: "لا توجد حلول سريعة أو علاجية، ونحن نتخذ القرارات في وقت متأخر من اللعبة على الرغم من أن القادة العسكريين والسياسيين ذوي الرؤية الثاقبة توقعوا حدوث ذلك في تسعينيات القرن العشرين".

وتعد جزيرة جوام التابعة للولايات المتحدة، والتي تبلغ مساحتها 210 أميال مربعة في المحيط الهادئ، موطنًا لنحو 175 ألف شخص، وتقع الجزيرة على بعد أقل من 1900 ميل (3000 كيلومتر) من الصين (جمهورية الصين الشعبية) و2100 ميل من كوريا الشمالية، وظهرت نماذج منها في مقاطع فيديو دعائية عسكرية صينية، كما وجهت كوريا الشمالية تهديدات ضدها.

وعزز الجيش الأمريكي قدرته على الدفاع عن الجزيرة، ففي ديسمبر الماضي، نفذت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية أول اعتراض ناجح لهدف صاروخي باليستي من الجزيرة باستخدام نظام "إيجيس جوام"، الذي أطلق صاروخًا اعتراضيًا أرضيًا من النوع الذي استخدمته سفن البحرية الأمريكية لتدمير أهداف الصواريخ الباليستية في الاختبارات.

وفي عام 2023، قالت ميشيل أتكينسون، مديرة العمليات في وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية: "القوات الحالية قادرة على الدفاع عن جوام ضد تهديدات الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.. ومع ذلك، فإن التهديد الإقليمي لجوام، بما في ذلك التهديدات من الصين، لا يزال يتطور بسرعة".

وفي الاختبار الذي جرى في ديسمبر، أطلقت طائرة سي-17 تابعة للقوات الجوية الأمريكية صاروخًا باليستيًا متوسط ​​المدى قبالة ساحل جوام، وبعد أن تعقب الرادار القوي الهدف، أطلق صاروخ اعتراضي من نظام الإطلاق العمودي على الجزيرة، ما أدى إلى خروجه من الغلاف الجوي للأرض، وفقًا لبيانات صادرة عن وكالة الدفاع الصاروخي وشركة لوكهيد مارتن، الشركة المصنعة لنظام إيجيس في جوام.

وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إنها استخدمت اعتراض ديسمبر لاختبار قدرات التتبع لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي عالي الارتفاع "ثاد" المتمركز في جوام.

وتم تصميم نظام "ثاد" لإيقاف الصواريخ القادمة في مرحلتها النهائية أو مرحلة الهبوط من رحلتها، بينما يقوم نظام "إيجيس" باعتراضها في مرحلة منتصف المسار، خارج الغلاف الجوي للأرض، قبل أن تغوص الصواريخ على هدفها. كما يستخدم الجيش الأمريكي بطاريات صواريخ باتريوت، المصممة لاعتراض الصواريخ على ارتفاعات أقل كثيرا، باعتبارها المرحلة الأخيرة من دفاع جوام.

وسوف تشكِّل الأنظمة الثلاثة (إيجيس وثاد وباتريوت) في نهاية المطاف ما يسمى بنظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل المعزز في جوام، والذي تقول وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية إنه سيوفر "تغطية بزاوية 360 درجة، ودفاعًا متعدد الطبقات ضد التهديدات الباليستية الإقليمية، والصواريخ الباليستية المناورة، والإنزلاق الأسرع من الصوت، وصواريخ كروز".

وبحسب وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، سيعتمد النظام الصاروخي المتكامل المعزز في جوام على مدخلات من الأقمار الصناعية الأمريكية وأجهزة الاستشعار الفضائية أيضًا، ما يجعله أقرب إلى رؤية ترامب للدفاع الصاروخي.

ولكن الجدول الزمني لبناء نظام دفاع صاروخي كامل في جوام، والذي من المتوقع أن يستغرق بناؤه عقدًا من الزمان على الأقل، يشير إلى التحديات التي ينطوي عليها بناء أي نظام لمكافحة الصواريخ الباليستية والصواريخ الانزلاقية الأسرع من الصوت، ولا يساعد على ذلك التقدم التكنولوجي المستمر في تكنولوجيا الصواريخ، التي تتطور غالبًا بسرعة أكبر من طرق الدفاع ضدها.

ومفهوم ترامب للدفاع الصاروخي من الجيل التالي للولايات المتحدة القارية يتجاوز إلى حد كبير ما لا يزال على بعد سنوات في جزيرة جوام، وهي جزيرة تبلغ مساحتها نحو عشرة أضعاف مساحة مانهاتن.

وقال ترامب في أمره التنفيذي إنه "سيوجه الجيش الأمريكي لبدء بناء درع الدفاع الصاروخي القبة الحديدية العظيم، والذي سيتم تصنيعه بالكامل في الولايات المتحدة"، حيث تواجه الولايات المتحدة "تهديدًا كارثيًا" من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والصواريخ الأسرع من الصوت.

ودعا أمره التنفيذي الطموح إلى تسريع "تطوير ونشر طبقات الاستشعار الفضائية للتتبع الأسرع من الصوت والصواريخ الباليستية، واعتراض الصواريخ الفضائية المنتشرة، وهندسة الفضاء المقاتلة المنتشرة، والقدرات اللازمة لهزيمة الصواريخ قبل الإطلاق، وقدرات الدفاع الصاروخي غير الحركية، وقدرات الاعتراض في الطبقات السفلية والمرحلة النهائية".

ولا يقدم أمر ترامب أي تقدير لتكاليف مثل هذا النظام، لكن مئات المليارات من الدولارات ربما تكون تقديرًا متحفظًا، وقال مات كوردا، المدير المساعد لمشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين: "ستكون تكاليف الدفاع عن منطقة بحجم الولايات المتحدة ضد مجموعة واسعة من التهديدات عند نقاط اعتراض متعددة ومختلفة فلكية".

وفيما يتعلق بالمال، فإن الميزة تذهب إلى المهاجم، وقال كوردا: "الهجوم أرخص من الدفاع في كل مرة".

ولكن حتى لو تمكنت التكنولوجيا الأمريكية من تطوير ونشر كل ما يطلبه ترامب، فإن الدفاع الصاروخي المنيع قد يظل مستحيلًا، وفق ما خلصت إليه "سي. إن. إن".