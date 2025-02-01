افتتاح 14 معرض أهلاً رمضان بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ الإثنين المقبل

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، استعدادات مكثفة، لتجهيز معارض أهلاً رمضان بكافة مدن ومراكز المحافظة الـ14، لتوفير كافة السلع الغذائية، بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 35%،ـ إضافة لياميش رمضان، وغيرهم من المنتجات.

وأعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق اعتبارًا من يوم الاثنين القادم، الموافق 3 فبراير 2025م، وستستمر بنفس المستوى الذي يلبي احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن كفرالشيخ كانت أولى المحافظات في تنفيذ مبادرة أسواق «اليوم الواحد» لمدة يومين، مضيفًا أن معارض "أهلًا رمضان" هذا العام ستكون أقوى وأشمل لتلبية كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم وبتخفيضات تصل إلى 35٪؜ على السلع والمنتجات لتخفيف العبء عن كاهل أهالينا.