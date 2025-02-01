افتتاح دورة تدريبية لمشايخ الأوقاف بسوهاج حول الصحة الإنجابية وختان الإناث

سوهاج محمود مقبول

افتتح فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج دورة تدريبية لـ 50 من مشايخ وزارة الأوقاف في مركزي طهطا وأخميم، بهدف تدريبهم على موضوعات الصحة الإنجابية وختان الإناث من منظور صحي وديني واجتماعي صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقرر فرع المجلس بسوهاج.

وأضافت وهبى تستمر الدورة لمدة يومين، حيث تشمل ورش عمل ومحاضرات توعوية تهدف إلى تمكين المشايخ من نشر الوعي الصحيح في المجتمع حول هذه القضايا الهامة، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا في إطار مشروع "حياة كريمة".

وقالت الدكتورة سحر وهبى، مدير فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، إن الدورة تأتى ضمن الجهود المبذولة لمكافحة ختان الإناث وتعزيز الصحة الإنجابية، مؤكدة أن دور الأئمة والمشايخ في توعية المواطنين له أهمية كبيرة في تغيير المفاهيم الخاطئة حول هذه القضايا التي تمس حياة الأسرة المصرية.

وأضافت وهبى، أن الدورة تتضمن محاور متعددة تساهم في تعزيز مهارات التواصل الفعّال، وتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة للتعامل مع هذه الموضوعات بشكل علمي وديني، بما يساهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القرى الأكثر احتياجًا.

افتتح الدورة التدريبية اليوم، الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وحاضر فيها الدكتورة منى حنا مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة، الشيخ إبراهيم مسئول الدعوة الالكترونية بمديرية الأوقاف، الدكتورة نجلاء عبد الغفار مدرس بكلية التربية جامعة سوهاج، الراهبة فيولا فوزى، الشيخ محمد السيد.