استعدادات لاستقبال دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح

معبر رفح - محمد حسين

شهد معبر رفح البري، اليوم، استعدادات مكثفة لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين الفلسطينيين، عقب إقرار التهدئة ووقف إطلاق النار فى غزة.

وانتشرت الفرق الطبية فى المعبر بحالة جاهزية تامة، فيما تمركزت سيارات الإسعاف لنقل الحالات القادمة إلى المستشفيات المصرية وفقًا للتقييم الطبى الذى يجريه الأطباء المتواجدون فى المعبر، لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة لكل مريض وفق حالته.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس، بدء مغادرة أول فوج من المرضى والجرحى عبر المعبر اليوم السبت، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع المرضى والمرافقين هاتفيًا لترتيب إجراءات السفر وفق القائمة المعتمدة، مع تجهيز حافلات لنقلهم إلى المعبر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جاهزية المستشفيات بالمحافظة لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتكليف من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمتابعة من اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وأوضح بدر أن المنظومة الصحية فى المحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية للوافدين من قطاع غزة، مشيرًا إلى زيادة أعداد الفرق الطبية فى أقسام الرعاية العاجلة بمستشفيات العريش، بئر العبد، والشيخ زويد، وتوفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم، واستمرار تقديم الخدمات الصحية اليومية للمواطنين دون تأثر، مع استعداد المستشفيات لدعم القطاع الصحى فى غزة عند الحاجة.

تأتى هذه الجهود فى إطار دور مصر الريادى فى دعم الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا على التزامها بتقديم كافة أشكال المساندة الصحية والإنسانية، خاصة فى ظل الظروف الطارئة التى يمر بها قطاع غزة.