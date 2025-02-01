استعدادات فى قطاع غزة لإطلاق سراح محتجز إسرائيلى ثالث وفقا لصفقة التبادل

كتب محمد عبد العظيم

تشهد مدينة غزة استعدادات لإطلاق سراح محتجز إسرائيلى ثالث وفقا لصفقة التبادل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن جيش الاحتلال، عن أن الصليب الأحمر تسلم محتجزين إسرائيليين اثنين وجار نقلهما إلى قواتنا داخل قطاع غزة.

وفي 19 يناير الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية أمريكية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.