ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة إسعاف أمريكية إلى 7 قتلى و19 مصابا

وكالات

ارتفع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة إسعاف جوى أمريكية بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى 7 قتلى و19 مصابا.



وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن السلطات تمكنت من جمع الأدلة من بين السيارات المحترقة والحطام المتفحم اليوم /السبت/، فى محاولة لمعرفة سبب انفجار الطائرة وتحطمها وتحولها إلى كرة نارية أثناء سقوطها فى فيلادلفيا، مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.



وكانت الطائرة الصغيرة تحمل ستة أشخاص، بمن فيهم طفل كان قد خضع لعلاج فى مستشفى، وتحطمت بعد الإقلاع مباشرة من مطار شمال شرق فيلادلفيا.

ولم تتمكن السلطات من تحديد سبب تحطم الطائرة، وقال آدم ثيل، المسؤول الإدارى لمدينة فيلادلفيا، "إنه قد يستغرق أياما أو أكثر قبل أن يتمكن المسؤولون من تأكيد عدد القتلى والمصابين".



وأكد المسؤولون اليوم مصرع سبعة أشخاص (ستة على متن الطائرة وواحد على الأرض ) وإصابة 19 آخرين.



وصرح المتحدثون باسم المستشفيات التى كانت تعالج المصابين، مثل مستشفى جامعة تمبل- جينيس ومستشفى جيفرسون، بأن معظم المرضى قد تم علاجهم وخروجهم من المستشفيات بحلول منتصف نهار اليوم السبت، ولكن ثلاثة منهم لا يزالوا يخضعون للعلاج.



ويشمل موقع الحادث منطقة كبيرة، وتعمل السلطات على تقييم الأضرار، وقال ثيل "إن الفرق كانت تقوم بتفتيش المنازل فى المنطقة حيث وقع الحادث بالقرب من مركز روزفلت مول فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية".



وأضاف إنه "من الممكن تماما أن تتغير الأرقام المتعلقة بالضحايا، وأن هناك الكثير من الأشياء المجهولة بشأن من كان متواجدا فى الشوارع حين وقوع الحادث".



وأكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن جميع من كانوا على متن الطائرة الطبية قد لقوا حتفهم، وجميع الضحايا من المكسيك.

وفى بيان نُشر اليوم عبر منصة "إكس" ، أكدت شينباوم مصرع هؤلاء الأشخاص.



وكانت الطائرة تنقل طفلا كان قد أكمل العلاج فى مستشفى شراينرز للأطفال، برفقة والدته وأربعة من أفراد الطاقم.