إعلام عبرى: نتنياهو يؤكد بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة فى واشنطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة يوم الإثنين فى واشنطن، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
أكد موقع أكسيوس ان نتنياهو قرر عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل اجتماعه مع ترامب يوم الثلاثاء.
إعلام عبرى: نتنياهو يؤكد بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة فى واشنطنالسبت، 01 فبراير 2025 10:57 م
نتنياهو وترامب
محمد جمال
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة يوم الإثنين فى واشنطن، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة يوم الإثنين فى واشنطن، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
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