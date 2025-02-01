إصلاح كسر خط مياه الشرب لأهالى قرية سد خميس بسيدى سالم

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة إصلاح كسر خط مياه الشرب قطر 8 بوصة، الخاص بقرية سد خميس البياض بمركز سيدي سالم، في استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين.

وتم العمل الفوري على إصلاح العطل في خط المياه الرئيسي ومتابعة أعمال الإصلاح والإشراف عليها لتجنب أي انقطاع في المياه عن تلك القرى، وذلك لضمان وصول مياه الشرب بشكل مستمر لأهالى قرى سيدى سالم.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع التأكيد على أهمية تقديم حلول سريعة وفعّالة لمعالجة أي مشكلات تواجه المواطنين، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية بالجودة المطلوبة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لخدمة أهالينا بمراكز المحافظة.