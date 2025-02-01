إسرائيل ترفع أسعار الوقود للشهر الثاني على التوالي

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية ، اليوم / السبت/ ، عن زيادة جديدة لأسعار الوقود تبدأ غدا /الأحد/ وذلك للشهر الثاني على التوالي.



وذكر بيان لوزارة الطاقة ، أنه سيتم رفع الحد الأقصى لسعر البنزين الحكومي الذي يتم التحكم فيه (95 أوكتان) في مضخات الخدمة الذاتية في إسرائيل بمقدار 0.11 شيكل للتر الواحد إلى 7.31 شيكل للتر الواحد (الدولار يساوي 3.577 شيكل).



وأضاف بيان وزارة الطاقة ، وفق ما نقلت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية، أنه سترتفع رسوم الخدمة في المضخات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة 0.02 شيكل إلى 0.24 شيكل لكل لتر.



وفي وقت سابق، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إن التضخم الذي بلغ معدله السنوي 3.2% في ديسمبر سيرتفع بنحو 0.5% في يناير بسبب ارتفاع معدلات الضرائب.



وكانت وزارة المالية في إسرائيل قد أعلنت أن البلاد تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) بسبب الحرب على قطاع غزة.

وتضمنت ميزانية إسرائيل في 2025 حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيكل تقريبا (10.66 مليار دولار)، في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.