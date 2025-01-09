وكيل "صحة سوهاج" يجرى جلسة نقاشية حول قانون المسئولية الطبية

سوهاج عمرو خلف

أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور السيد الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والنائب محمد لبيب عضو مجلس النواب جلسة نقاشية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وآخر تعديلات لبنود ومواد القانون.

وشارك بالجلسة الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي والدكتور الحسيني الجارحي مدير إدارة التدريب والمدارس و الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والدكتور اسحق صبحي نائب مدير مستشفى سوهاج العام ودكتور هيثم عطية رئيس قسم العظام بالمستشفي العام.

وأكد دويدار على أهمية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية بما يتفق مع المعايير العلمية الأخلاقية المعتمدة، كما أكد المشاركون خلال الجلسة النقاشية على أهمية خروج قانون المسئولية الطبية بالصورة الملائمة التي تلبي تطلعات مقدمي الخدمات الصحية وتحقيق العدالة وضمان جودة الخدمة الصحية في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الصحية.

ووجه دويدار بعقد جلسات وندوات حوارية لشباب الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية للوقوف على مقترحاتهم و تلبية مطالبهم وامنياتهم والوقوف على ما يدور بوجدانهم ونقاط تخوفهم وما يطمئنهم فيما يخص مقترح قانون المسئولية الطبية بما يضمن حقوق جميع الأطراف من مقدمي الخدمة و المرضى على حد سواء ويتفق مع الدستور ويحقق التوازن والعدالة التى يطمح لها الجميع في ظل الجمهورية الجديدة والارتقاء بالقيم الحقوقية والإنسانية لجميع المواطنين.