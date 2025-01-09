وزير المالية اللبنانى: بلدنا عانى كثيرا بسبب الأزمة الدستورية.. فيديو

محمد شرقاوى

قال وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، إنّ لبنان عانى كثيرا بسبب الأزمة الدستورية وتأثرت قدرته على جذب الأموال، معربا عن ارتياحه لانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد.

وأضاف "الخليل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاقتصاد اللبناني في حاجة إلى ثقة من الجمهور والمؤسسات المالية والمصانع وغيرها من أجل العمل وتحقيق النجاح".

وتابع: "اليوم، كل اللبنانيين من مختلف الفئات والأعمار كانوا سعداء للغاية، وهناك تغييرات مهمة يجب أن يتفاعل معها لبنان وحكومته وأن يكون إيجابيا فيما يتعلق باختيار اللجان حتى تزداد ثقة المؤسسات المالية العربية والأجنبية في التعامل مع لبنان وتقديم المساعدة ماليا واقتصاديا".

وواصل: "لبنان عانى كثيرا على مستوى الصادرات والواردات، كما أن الأزمة السورية كان لها انعكاسات على قدرة جذب الأموال إلى لبنان، وبالتالي، كانت الفترة الزمنية الماضية صعبة على لبنان اقتصاديا وتنمويا، وكانت المؤسسات المالية لديها موانع لتقديم المساعدة لنا".