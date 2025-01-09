اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يناير 2025 05:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الخارجية يستقبل رئيس وكالة الفضاء الأفريقية.. صور

الخميس، 09 يناير 2025 03:33 م
وزير الخارجية يستقبل رئيس وكالة الفضاء الأفريقية.. صور جانب لقاء وزير الخارجية يستقبل رئيس وكالة الفضاء الأفريقية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة د. شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، و"تيديان واتارا" رئيس وكالة الفضاء الأفريقية، وذلك اليوم الخميس.

ثمن وزير الخارجية أداء وكالة الفضاء المصرية وحجم التعاون المتزايد بين الوكالة والجهات المناظرة بالعديد من الدول، مشيداً بالتنسيق القائم بين وزارة الخارجية والوكالة اتصالاً بملف الفضاء الخارجي في مختلف المحافل الدولية. وفي هذا الصدد، أشاد الوزير عبد العاطي برئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي عن العام المنقضي (يونيو 2023- يونيو 2024)، وهي الرئاسة التي نجحت في خروج اللجنة بتقرير توافقي وكذلك اعتماده بالتوافق خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/نوفمبر  2024.

من جانب آخر، رحب وزير الخارجية برئيس وكالة الفضاء الافريقية في مصر وقدم له التهنئة بمناسبة استلامه لمهام عمله في مقر الوكالة، مبرزاً أهمية الدور الهام لوكالة الفضاء الافريقية التي تستضيفها مصر في تحقيق أهداف التنمية الإفريقية وفقاً لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مؤكداً علي حرص وزارة الخارجية علي المساهمة في دعم عمل الوكالة وتعزيز دورها لخدمة مصالح الدول الأفريقية.

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء (2)

 

مشاورات بين وزير الخارجية ورئيس وكالة الفضاء الأفريقية
مشاورات بين وزير الخارجية ورئيس وكالة الفضاء الأفريقية

 

وزير الخارجية يستقبل رئيس وكالة الفضاء الأفريقية
وزير الخارجية يستقبل رئيس وكالة الفضاء الأفريقية

 







مشاركة

وزير الخارجيه

اخبار مصر

بدر عبد العاطي

وزاره الخارجيه

وكاله الفضاء المصريه






الرجوع الى أعلى الصفحة