وزير الخارجية يستقبل رئيس وكالة الفضاء الأفريقية.. صور

كتب أحمد جمعة

استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة د. شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، و"تيديان واتارا" رئيس وكالة الفضاء الأفريقية، وذلك اليوم الخميس.

ثمن وزير الخارجية أداء وكالة الفضاء المصرية وحجم التعاون المتزايد بين الوكالة والجهات المناظرة بالعديد من الدول، مشيداً بالتنسيق القائم بين وزارة الخارجية والوكالة اتصالاً بملف الفضاء الخارجي في مختلف المحافل الدولية. وفي هذا الصدد، أشاد الوزير عبد العاطي برئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي عن العام المنقضي (يونيو 2023- يونيو 2024)، وهي الرئاسة التي نجحت في خروج اللجنة بتقرير توافقي وكذلك اعتماده بالتوافق خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/نوفمبر 2024.

من جانب آخر، رحب وزير الخارجية برئيس وكالة الفضاء الافريقية في مصر وقدم له التهنئة بمناسبة استلامه لمهام عمله في مقر الوكالة، مبرزاً أهمية الدور الهام لوكالة الفضاء الافريقية التي تستضيفها مصر في تحقيق أهداف التنمية الإفريقية وفقاً لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مؤكداً علي حرص وزارة الخارجية علي المساهمة في دعم عمل الوكالة وتعزيز دورها لخدمة مصالح الدول الأفريقية.



جانب من اللقاء (2)



مشاورات بين وزير الخارجية ورئيس وكالة الفضاء الأفريقية