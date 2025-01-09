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وزارة التضامن توجه بتيسير إجراءات التقديم لمسابقة الأم المثالية 2025

الخميس، 09 يناير 2025 03:00 م
وزارة التضامن توجه بتيسير إجراءات التقديم لمسابقة الأم المثالية 2025 الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كل الإجراءات  للمواطنين الرغبين في التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025، من خلال مديريات التضامن بالمحافظات المختلفة على أن يستمر حتى يوم الخميس 16 يناير 2025 بمديريات التضامن على مستوى محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن الفئات المُكَّرمة لهذا العام تتضمن الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة " واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية " واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات " الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.







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وزارة التضامن

مسابقة الأم المثالية 2025

شروط مسابقة الام المثالية 2025

خطوات التقديم لمسابقة الام المثالية 2025

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الام المثالية 2025

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