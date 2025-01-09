نموذج لمتحدى الهمم.. محافظ أسوان يشيد بـ"بسملة" بعد تكريمها بمسابقة لمحات من الهند

أسوان - عبد الله صلاح

أشاد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالمستوى الرائع الذى تتميز به ابنة أسوان الطالبة بسملة محمد فخرى 17 عاماً بالصف الثالث الثانوى العام ، والتى تمثل نموذجاً مشرفاً فى العزيمة والإصرار والتحدى لمواجهة ظروفها المرضية من خلال أعمالها الفنية التى تبهر كل من يشاهدها.

وهذا تجسد فى أن نال عملها إعجاب رئيس وزراء دولة الهند، ناريندرا مودى، وإشادته بالموهبة الفذة لفتاة أسوان من ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى رسمت لوحة مذهلة لتاج محل بفمها.

وأشار المحافظ، إلى تقديم كامل الدعم لموهبة بسملة الفنية التى تتمثل فى قيامها بممارسة فن الرسم بإمساك القلم بالفم على الرغم من تعرضها لضمور فى الأطراف لليدين والساقين وهو الذى يؤهلها بأن تصبح فى المستقبل ذات شأن فى مجال الفن ليفتخر بها الوطن ومحافظتها وأسرتها.

ومن جانبها، أوضحت فاتن على الموجه العام للتربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بأسوان بأنه تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم تنظيم المسابقة الفنية " لمحات من الهند " فى نوفمبر الماضى بحديقة فريال بحضور مسئولى المركز الثقافى الهندى ، وتم تصعيد 10 من الطلاب بينهم الطالبة بسملة فخرى ، وتم منحها ميدالية ذهبية فى الحفل الذى تم تنظيمه بنقابة المعلمين بأسوان فى ديسمبر الماضى.

وأشارت، إلى أنه تم مشاركة بسملة فى مسابقة الرسم " لمحات من الهند " ، والتى تم تنظيمها بمركز مولانا أزاد الثقافى الهندى بمشاركة أكثر من 22 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية من بينهم أكثر من 1200 طالب وطالبة من أبناء أسوان ، وكان من ضمنهم الطالبة بسملة ، والتى قامت برسم عمل فنى ضمن اللوحات التى أبدعها الطلاب ، وتعكس جوانب مختلفة من الثقافة الهندية والعلاقات التاريخية بين الهند ومصر.



‪الطالبة بسملة



الطفلة وهى ترسم



تكريم الطفلة بسملة والطلاب الفائزين



حفل التكريم