نائب رئيس جامعة دمنهور يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول

واصل الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية؛ للاطمئنان على سيرالامتحانات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات جامعة دمنهور، حيث تابع "شعلة"، انتظام سيرالامتحانات في ختام الأسبوع الثاني للامتحانات بنظاميها الورقي و الإلكتروني بلجان كليتي العلوم والصيدلة، والتي تجرى وسط أجواء من الانضباط وحزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية لضمان حسن سيرها منذ انطلاقها.

خلال جولته اطمأن "شعلة" على انتظام سير الامتحانات بالكليتين، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة القواعد المنظمة للامتحانات لضمان استكمال سيرها بسلاسة وانتظام، مؤكدا على ضرورة تواجد أستاذ المادة وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام وحضور الملاحظين، لتحقيق الانضباط، والرد على استفسارات الطلاب، مع ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب، وكذا التزام الطلاب بالقواعد المقررة.



وعن الاختبارات الإلكترونية؛ تفقد "شعلة" عدد من لجان الاختبارات الإلكترونية انطلاقاً من حرص جامعة دمنهور على تطبيق الاختبارات الإلكترونية لما لها من دور هام في تطوير نظم التقويم و الامتحانات، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، والنهوض بالعملية التعلمية نحو التحول الرقمي.

خلال جولته حرص "شعلة" على التواصل مع أبنائه الطلاب لمعرفة آرائهم حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء عقد الامتحانات، متمنيا لهم التوفيق.



جدير بالذكر أن تلك الجولة تأتي انطلاقا من حرص جامعة دمنهور على الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والخدمي بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية، لتقديم أفضل خدمة لطلابها و منتسبيها، و في إطار توجيهات الأستاذ الدكتورإلهامي ترابيس ـ رئيس الجامعة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات التي يؤديها مايزيد عن 53 ألف طالب بمرحلتي البكالوريوس و الليسانس بمختلف كليات جامعة دمنهور، دون رصد أية مشكلات أو معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية منذ انطلاقها.



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