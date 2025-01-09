نائبة محافظ القليوبية تتابع عمليات استلام الطرق ورفع الإشغالات بمدينة طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تابعت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم، الاستلام الابتدائى لعملية استثماري مركز ومدينة طوخ لعام 2023-2024، وذلك بحضور اللجنة العليا لاستلام الطرق المشكلة بقرار المحافظ رقم 1134 لسنة 2024، وذلك بناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبحضور المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ.

وعلى هامش الجولة، قامت "نائبة المحافظ"، بإزالة إشغال من الطريق العام بمنطقة غرب السكة الحديد، وذلك أثناء المرور والمتابعة بالمدينة، حيث تلاحظ وجود حالة إشغال كبيرة تعوق حركة السير تماما، وعلى الفور تم إزالة الإشغال الذى أسفر عن تنفيذ 5 نقلات بمعدات مركز ومدينة طوخ.

وكان قد أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اعتماد مبلغ 360 مليون جنيه لرصف الطرق سواء الطرق الأسفلتية أو الطرق الإنترلوك، موضحا أنه التعاقد مع 6 شركات مختصة من الفئة الأولي، وهذه الشركات تحافظ على سمعتها في تقديم جودة عالية، كما تم التعاقد مع المكتب الاستشاري لكلية الهندسة بجامعة بنها لاستلام الأعمال بجودة وكفاءة عالية، قائلا "عاوزين نرتقي بمستوى الطرق المقدمة لأهالينا، مش عاوزين نعمل طريق يجي في الشتوية اللى بعدها نلاقي الطريق منقر ومش صالح".

كما وجه المحافظ، بأن يجب إعادة كل مبلغ مالي يحصل لرد الشىء لأصله، أن يعود على الطريق المحصل من أجله لإعادة تأهيله بالشكل اللائق.



جانب من رفع الإشغالات



رفع الإشغالات بطوخ



خلال حملات النظافة