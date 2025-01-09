ميقاتى: جوزاف عون سيُنتخب رئيسًا فى الدورة الثانية من جلسة التصويت

إيمان حنا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن جوزاف عون سيتم انتخابه رئيسا للبنان فى الدورة الثانية من الجلسة النيابية المنعقدة اليوم للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.

وكانت الدورة الأولى من جلسة البرلمان قد باءت بالفشل بعد بعدما لم يتمكن من الحصول على 86 صوتًا.

وقد رفع رئيس مجلس النواب نبيه برى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للساعة الثانية بعد الظهر، بعد حصول قائد الجيش العماد جوزاف عون على 71 صوتاً.

وصوّت النواب بـ37 ورقة بيضاء، فيما تمّ إلغاء 18 ورقة، كما حصل شبلي الملاط على صوتين.

واعترض نواب على قرار برى برفع الجلسة، بعدما أعطى الأخير مهلة ساعتين لإجراء مشاورات.



وبالنسبة للأوراق الملغاة حملت العبارات التالية (السيادة والدستور والدستور والسيادة، السيادة مش وجهة نظر، يزيد بر فرحان، جوزاف آموس بن فرحان والوصاية).

وقد شهدت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم الخميس مشادات وتبادل الشتائم بين بعض النواب، وكانت الجلسة الأكثر زخما حيث شهدت حضور الـ128 نائبا.