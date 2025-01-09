من هو جوزيف عون المرشح الأقرب لرئاسة لبنان؟

إيمان حنا

يعد قائد الجيش اللبنانى جوزيف عون المرشح الأقرب لمقعد الرئاسة في لبنان، حيث يحظى بتأييد دولى، وتأييد اللجنة الخماسية.

وقد حصل عون خلال الدورة الأولى من جلسة الانتخاب- التى عقدت اليوم فى مقر البرلمان اللبنانى - على 71 صوتا، ومن المتوقع نجاح عملية الانتخاب فى الدورة الثانية من الجلسة المخصصة لـ انتخاب رئيس لبنان الـ 14 .

ويطرح اسمه لـ رئاسة الجمهورية اللبنانية بعدما خلي المنصب بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون منذ أكثر من عامين .

من هو جوزيف عون؟

- جوزيف خليل عون هو القائد الرابع عشر للجيش اللبناني

- تولى عون قيادة الجيش منذ مارس عام 2017 خلفا للعماد جان قهوجي

- بدأ مساره في الجيش اللبناني عام 1983، ترقى بشكل مضطرد حتى نال رتبة عميد ركن عام 2013. وفي 2017، رقي إلى رتبة عماد، وعين قائدا للجيش اللبناني.

- ولد فى 10 ديسمبر عام 1964 ببلدة سن الفيل في قضاء المتن.

- حصل عون على عدة أوسمة عسكرية خلال مسيرته ، بينها وسام الحرب ثلاث مرات، ووسام الجرحى مرتين، ووسام الوحدة الوطنية، ووسام فجر الجنوب.

- حصل أيضا على وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة والثانية ثم الأولى، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس، ووسام مكافحة الإرهاب.