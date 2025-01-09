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من هو جوزيف عون المرشح الأقرب لرئاسة لبنان؟

الخميس، 09 يناير 2025 01:47 م
من هو جوزيف عون المرشح الأقرب لرئاسة لبنان؟ جوزيف عون
إيمان حنا

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يعد قائد الجيش اللبنانى جوزيف عون المرشح الأقرب لمقعد الرئاسة في لبنان، حيث يحظى بتأييد دولى، وتأييد اللجنة الخماسية.

وقد حصل عون خلال الدورة الأولى من جلسة الانتخاب- التى عقدت اليوم  فى  مقر البرلمان اللبنانى - على 71 صوتا، ومن المتوقع نجاح عملية الانتخاب فى الدورة الثانية من الجلسة المخصصة لـ انتخاب رئيس لبنان الـ 14 .

ويطرح اسمه لـ رئاسة الجمهورية اللبنانية بعدما خلي المنصب بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون منذ أكثر من عامين .

 

من هو جوزيف عون؟

- جوزيف خليل عون هو القائد الرابع عشر للجيش اللبناني

- تولى عون قيادة الجيش منذ مارس عام 2017 خلفا للعماد جان قهوجي

- بدأ مساره في الجيش اللبناني عام 1983، ترقى بشكل مضطرد حتى نال رتبة عميد ركن عام 2013. وفي 2017، رقي إلى رتبة عماد، وعين قائدا للجيش اللبناني.

- ولد فى 10 ديسمبر عام 1964 ببلدة سن الفيل في قضاء المتن.

- حصل عون على عدة أوسمة عسكرية خلال مسيرته ، بينها وسام الحرب ثلاث مرات، ووسام الجرحى مرتين، ووسام الوحدة الوطنية، ووسام فجر الجنوب.

- حصل أيضا على وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة والثانية ثم الأولى، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس، ووسام مكافحة الإرهاب.







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