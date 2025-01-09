اليوم السابع
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الخميس، 09 يناير 2025 10:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تأسف لرفض بيلاروسيا رقابة انتخاباتها الرئاسية

الخميس، 09 يناير 2025 10:00 م
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تأسف لرفض بيلاروسيا رقابة انتخاباتها الرئاسية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
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أعربت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن أسفها لقرار السلطات في بيلاروسيا بعدم دعوة المنظمة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 26 يناير الجاري .


وقال مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - ومقرها فيينا - في بيان له اليوم ، إن قرارالسلطات البيلاروسية بعدم دعوة الدول الاعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الرئاسية في البلاد في 26 يناير أمر مؤسف للغاية ويمنع إجراء تقييم محايد ومستقل للعملية الانتخابية.


وقالت ماريا تيليان، مديرة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ،" يؤسفني بشدة قرار السلطات البيلاروسية بعدم دعوة دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يحرم مواطني البلاد من تقييم شفاف وكامل للعملية الانتخابية برمتها".


واعتبرت أن هذا القرار يؤكد استمرار عدم إلتزام السلطات البيلاروسية بدعوة دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأخرى إلى مراقبة وتقديم وجهة نظر مستقلة حول ما إذا كانت الانتخابات ستجرى بما يتماشى مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمعايير الديمقراطية الدولية.







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بيلاروسيا

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