اليوم السابع
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الخميس، 09 يناير 2025 12:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

الخميس، 09 يناير 2025 12:53 م
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب "المغاربة"، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شرطة الاحتلال كثفت وجودها عند أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر عام 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة، واقتحمت عصابات المستوطنين باحات المسجد الأقصى 256 مرة خلال عام 2024.







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المسجد الأقصى

باب المغاربة

الاحتلال الاسرائيلى

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