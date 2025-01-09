محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء المنطقة التجارية اللوجستية الأولى.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، موقع إنشاء المنطقة التجارية اللوجستية الأولى على مساحة 11 فدانا أمام بوابة جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور شريف يونس، منفذ المناطق التجارية اللوجستية، موجهاً بتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنشاء مناطق تجارية لوجستية بمحافظة كفر الشيخ، لجذب الاستثمارات، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجودة الحياة لأهالينا بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم إقامة منطقتين لوجستيتين؛ الأولى على مساحة 11 فداناً، بأرض الصوب بشارع الجيش، أمام البوابة الرئيسية لجامعة كفرالشيخ، والمنطقة التجارية اللوجستية الثانية على مساحة 9.5 فدان، بمنطقة سخا بمدينة كفرالشيخ، لافتًا أنها ستضم سلاسل ومولات تجارية لتحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ للسلع المختلفة، ومشروعات ترفيهية، لتوفير فرص عمل للشباب.

أكد محافظ كفرالشيخ على حل كافة المعوقات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لسرعة تنفيذ المشروعات طبقًا للخطة الاستراتيجية للدولة بدعم الاستثمارات الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تمتلك مقومات استثمارية هائلة، لموقعها الجغرافي المتميز بقلب وشمال الدلتا، ومناخها المعتدل طوال العام، كما تمتلك شبكة ومحاور طرق متقدمة، ومناطق صناعية، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة كمصدر رئيسي للطاقة، ومصادر الغاز الطبيعي، والعمالة المدربة الماهرة، وجامعة كفرالشيخ التي تحتل مركز عالمي متقدم، وغيرها من المصانع والمشروعات العملاقة، ما يجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات ووجهة متميزة للمستثمرين، ونحن نمتلك الإرادة القوية لتسهيل إقامة المشروعات التنموية والاقتصادية الريادية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



جانب من موقع المنطقة التجارية



جانب من موقع المنطقة التجارية



محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع المنطقة اللوجستية التجارية