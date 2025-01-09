محافظ كفر الشيخ مشروع تطوير قصر الملك فؤاد الأول.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بقصر الملك فؤاد الأول، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، في إطار حرص الدولة المستمر لدعم وتمكين شبابها في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتنمية مهارات شباب المحافظة، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تفقد مشروع تطوير قصر الملك فؤاد الأول بمدينة كفر الشيخ، مقدمًا خالص الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دعمه لمشروعات البنية المعلوماتية والتحول الرقمي بمحافظة كفر الشيخ.

استمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح حول مراحل إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية، كما تم استعراض الموقع العام للمركز ومكوناته، والاطلاع على جميع أقسامه، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال قبل نهاية هذا العام، ويهدف المركز إلى تعزيز الابتكار ودعم التحول الرقمي، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

قال محافظ كفر الشيخ، إن مركز إبداع مصر الرقمية يهدف إلى دعم وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في مختلف المجالات والقطاعات، ويعمل على دعم المطورين والمبتكرين والمشاريع والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الرقمية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبلوكتشين، مع التركيز على تطوير المهارات والقدرات التقنية، كما يسهم في تدريب وتطوير المهارات الرقمية للأفراد من خلال ورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الشباب في مجالات التكنولوجيا والقدرات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار من خلال تنظيم مسابقات وحملات توعية حول أهمية الابتكار في هذا المجال.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقديم خدمة متكاملة لشباب كفر الشيخ، للربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات العمل الحر ومهارات الإبداع، وريادة الأعمال، كما يقدم المركز أعمال الإدارة والتشغيل، لتحقيق المستهدف على مستوى المحاور المقدمة من أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "معهد تكنولوجيا المعلومات ITI"، والمعهد القومي للاتصالات NTI، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، استشارات المسارات المهنية، وبرامج تدريبية تنقية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، وإتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم أعمال العمل الحر، ودعم مهارات الابداع وريادة الأعمال، وإتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المركز يعد نقلة نوعية في تقديم خدمات تدريبية وتعليمية متخصصة في مجالات البرمجة، تطوير التطبيقات، الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التخصصات التقنية المتقدمة، بهدف إعداد الطلاب والشباب لسوق العمل في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، وتمكينهم من اكتساب مهارات جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل وبناء مجتمع رقمي متطور، وسيتيح مركز إبداع مصر الرقمية بكفر الشيخ برامج تدريبية على كافة مراحل الإبداع وفي مختلف التخصصات التكنولوجيا مما يسهم في إعداد كوادر رقمية من الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة، واحتضان الأفكار الخلاقة والمشروعات الناشئة.

وخلال جولته تفقد محافظ كفر الشيخ، مشروع تطوير قصر الملك فؤاد الأول، بمدينة كفر الشيخ، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا من خلال الهيئة العامة للآثار، بترميم المباني الأثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراث للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة، حيث يتم ترميم قصر الملك فؤاد والمسجل ضمن الآثار الإسلامية، من خلال شركة المقاولون العرب، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الآثار، ومحافظة كفر الشيخ، وهيئة الأوقاف المصرية، لتعزيز الهوية البصرية والتاريخية والقدرات الرقمية لخدمة أبناء المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال تطوير المبنى التاريخي مع الحفاظ على قيمته التراثية والطراز المعماري للمبنى، ويُذكر أن قصر الملك فؤاد الأول قد تم إنشاؤه في عام 1927، ويأتي مشروع تحويل القصر إلى مركز إبداع مصر الرقمية.



جانب من جولة المحافظ



صورة جماعية أمام قصر الملك فؤاد



قصر الملك فؤاد جاري تطويره



محافظ كفر الشيخ يتفقد قصر الملك فؤاد



محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز ابداع الرقمي