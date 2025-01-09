محافظ كفرالشيخ: إنجازات غير مسبوقة بالقطاع الصحي لتقديم خدمة طبية متقدمة للمواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الصحية شهدت تطويرًا شاملًا نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمنظومة الطبية بجميع المحافظات وخاصةً محافظة كفرالشيخ، فقد تم إنشاء وتطوير 37 مستشفى ووحدة صحية على مستوى المحافظة.

وقال عبد المعطي، تم إنشاء المستشفى الجامعي، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام بالجامعة، والمستشفى التعليمي بجامعة كفرالشيخ، وتطوير الدرجة الممتازة بمستشفى كفرالشيخ العام، ومستشفى الحميات، ومستشفى الصدر، ومستشفى مركز الأورام بمدينة كفرالشيخ، وتطوير مستشفى دسوق العام، وتطوير مستشفى العبور للتأمين الصحي، وإنشاء وتشغيل مستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفي بيلا المركزي، ومستشفى سيدي غازي المركزي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى قلين المركزي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، وجاري إنشاء مستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى الحامول المركزي، وتطوير مستشفى الجلدية، والمركز الطبي بمدينة كفرالشيخ، بالإضافة إلى الإنتهاء من إعادة إنشاء وتطوير عدد من الوحدات الصحية بقرى المحافظة، وذلك لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ.

بالإضافة إلى المدينة الطبية بجامعة كفرالشيخ، والتي تضم مستشفى الطوارئ الذي يقام على مساحة 45 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم العديد من الأقسام، ومنها (قسم الطوارئ، قسم الأشعة، قسم الغسيل الكلوي)، بسعة 75 سريرًا، قسم الحروق بسعة 35 سريرًا، 9 غرف عناية مُركزة، 76 غرفة إقامة، بإجمالي 455 سريرًا للإقامة، 15 غرفة عمليات كُبرى، 7 غرف عمليات صُغرى، بإجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 690 سريرًا، ومركز الأورام الذي يُقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و3 أدوار علوية، ويضم غرفتين إشعاع خطي علاجي، وغرفة محاكاة، و3 غرف أشعة مقطعية ورنين وسينيه، و38 سريرًا للعلاج الكيماوي و38 سريرًا للإقامة، ومبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي الذي يُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم 48 عيادة، وغرفتين للأشعة، و10 مدرجات سعة 100 فرد، و12 صالة تشريح.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة قد حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات والمبادرات الصحية العاجلة للمواطنين ومنها مبادرة حياة كريمة في قطاع الصحة، وكذلك دعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للأهالي، واستفادت محافظة كفرالشيخ من هذه الخدمات بشكل كبير وغير مسبوق.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

ولفت محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز مقومات التنمية الشاملة والمستدامة في محافظة كفرالشيخ، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن جميع القطاعات شاركت في كافة الخدمات وجابت كل مدن وقري المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم توجيه كافة الخدمات من خلال تمركزها لمدة أسبوع في قرى كل مركز على حدّه والبالغ عددها 14 مركز ومدينة شاركت فيها سيارة وزارة العمل، وسيارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وقوافل حياة كريمة، وقوافل جامعة كفرالشيخ، وتحيا مصر، وسيارة البريد للخدمات البريدية والتكنولوجية المتكاملة، وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة والمتنوعة، وسيارة خدمات مصر، وخدمات التموين، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارة وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وخدمات الكهرباء، ومياه الشرب، صندوق مكافحة الإدمان، وقوافل الأزهر الشريف التوعوية، والقوافل البيطرية والإرشادية، ومحو الأمية وغيرها من القطاعات والأجهزة المشاركة بهدف تقديم الخدمات النوعية المتميزة لأهالينا.