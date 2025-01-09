محافظ جنوب سيناء يبحث إقامة بطولة دولية للكرة الطائرة الشاطئية لتنشيط السياحة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ اليوم، السيد نيستروف دينيس فلاديميروفيتش، مؤسس نوادي “AST” العالمية للكرة الطائرة.

تم عقد اجتماع تنظيمي تمهيدي لبحث إقامة أول بطولة دولية للكرة الطائرة الشاطئية على أرض مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنشيط السياحة بصفة عامة والسياحة الرياضية بصفة خاصة، إلى جانب اهتمام فخامته بدعم الرياضة والرياضيين.

يُشار إلى أن البطولة الدولية من المزمع إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 24 ديسمبر من العام الجاري، بحضور أكثر من ألف متنافس، إداري، مدرب، ومشجع من مختلف الجنسيات. وتعتبر الكرة الطائرة الشاطئية رياضة بدأت في دورة الألعاب الأولمبية عام 1996 في أتلانتا، وتجذب العديد من رواد الشواطئ، مما يسهم في تنمية الحركة السياحية الوافدة.

جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم فعاليات مختلفة للحضور ضمن البطولة.

من جانبه، وعد المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والمعنوي لاستقدام البطولة إلى مدينة شرم الشيخ، مطالبًا بإقامة البطولة بصفة سنوية، مع وضع خطط لإنشاء ملاعب خاصة بالمحافظة لاستقدام الفرق الدولية لإقامة معسكرات تدريبية خلال فصل الشتاء والربيع، حيث تكون درجة الحرارة مثالية لهذا النوع من الرياضة.

فى سياق متصل، استقبل الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ممثلي احدى الشركات الهندسية المهتمة بتطوير الميادين ، حيث تم بحث ،مشروع لتطوير المنطقة المحيطة بمسجد المصطفى بحي النور شرم الشيخ، و تحويلها إلى منطقة خدمية ذات طراز معماري تراثي مميز، تحتوي على مركز ثقافي، ساحات مفتوحة و نوافير، و مناطق لانتظار السيارات، إلى جانب المباني الخدمية، لخدمة سكان المنطقة و جميع زائري المسجد.،

وأشار محافظ جنوب سيناء لاهتمام المحافظة لمثل هذة المشروعات والأفكار الهادفة، وعوائدها في خدمة المجتمع، ووجه بدراسة الامر من قبل المختصين من قيادات المحافظة وعرضة مرة أخرى لاتخاذ قرار بشأنه.