محافظ الوادي الجديد يبحث آليات استغلال أراضي هيئة التعمير وتطوير النقل الداخلي

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس، اجتماعًا مع هاني حجازي رئيس الهيئة العامة لجهاز التعمير وتنمية المشروعات، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكّد المحافظ خلال الاجتماع على بحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة؛ لاستغلال أراضي الهيئة بالشكل الأمثل بما يخدم مشروعات الاستثمار الزراعي والمواطنين.

وكان محافظ الوادي الجديد التقى وفد احدى شركات المواصلات ؛ لبحث تطوير وإطلاق خطوط نقل جديدة لخدمة حركة النقل الداخلية بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وإبراهيم بركة مستشار المحافظ لشئون المجمع الحكومى المميكن.

وبحث المحافظ تخصيص حافلات نقل إلى المجمع الحكومى المميكن للمحافظة بالتعاون مع الشركة، ووجّه بدراسة توفير وسائل مواصلات بين مراكز المحافظة، وعمل دراسة كاملة للسوق المحلية لتحديد الأسعار بما يتناسب المواطنين ويلائم جودة الخدمة المقدمة.

فى سياق متصل، التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد احدى شركات المواصلات ؛ لبحث تطوير وإطلاق خطوط نقل جديدة لخدمة حركة النقل الداخلية بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وإبراهيم بركة مستشار المحافظ لشئون المجمع الحكومى المميكن.

و بحث المحافظ تخصيص حافلات نقل إلى المجمع الحكومى المميكن للمحافظة بالتعاون مع الشركة، ووجّه بدراسة توفير وسائل مواصلات بين مراكز المحافظة، وعمل دراسة كاملة للسوق المحلية لتحديد الأسعار بما يتناسب المواطنين ويلائم جودة الخدمة المقدمة.



