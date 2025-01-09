محافظ الوادى الجديد: تدريبات بدنية للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنظيم البرنامج التدريبي البدني لتأهيل المعلمين المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية ضمن مسابقة 30 الف معلم، والذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (الدفعة الرابعة) وذلك بمقر ملاعب المجمع الحكومى المميكن للمحافظة، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وضمن آليات تنظيم المسابقة بهدف تأهيل المعلمين على كافّة المستويات لاجتياز المرحلة النهائية من التصفيات المقررة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أعلنت مؤخرا، عن بدء فعاليات برنامج التدريب التربوى و الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"(الدفعة الرابعة ) من محافظة الوادى الجديد، وفق الاختبارات التى أجراها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد البرنامج يجرى تنفيذه من اليوم السبت وحتى غدا الجمعة لافتا إلى ان مقرات التدريب تشمل المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة وذلك المستهدفين من مركزى الخارجة وباريس ومقر مدرسة موط التجارية بالداخلة المستهدفين من مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى اهتمام الدولة بالإرتقاء بالمستوى المهنى للمعلمين وإكسابهم الخبرات اللازمة تربويا ومهنيا لمواكبة التطورات التكنولوجية والمنظومة التعليمية الجديدة.