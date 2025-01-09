محافظ المنيا: 46 ألف فعالية ضمن مبادرة “بداية” تخدم أكثر من 20 مليون مواطن

المنيا –حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حصاد الجهود المبذولة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” خلال 100 يوم منذ انطلاقها. وشملت المبادرة تنفيذ 46 ألفًا و105 فعاليات متنوعة بمشاركة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، استهدفت تحسين جودة الحياة لـ20 مليونًا و321 ألف مواطن على مستوى المحافظة، في إطار رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة، التي جاءت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تقديم حزمة من البرامج والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الموارد والخدمات.

وأوضح المحافظ أن الجهود شملت قطاعات متعددة، حيث نظمت مديرية الصحة قوافل طبية وخدمات استفاد منها أكثر من 3 ملايين مواطن، فيما نفذت مديرية الشباب والرياضة 1044 فعالية استهدفت 63 ألف مستفيد. وفي قطاع التعليم، تم تنفيذ 926 فعالية استفاد منها 388 ألف مواطن، بينما قدمت مديرية الثقافة 456 فعالية شملت عروضًا فنية وورشًا استفاد منها 43 ألف مواطن.

كما قدمت مديرية الزراعة 5528 فعالية استفاد منها 114 ألف مواطن، ونظمت مديرية الطب البيطري 674 نشاطًا لخدمة 258 ألف مستفيد. وبرزت جهود مديرية التموين بتنظيم 1013 فعالية لخدمة 14 مليون مواطن، وشهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ 306 أنشطة لخدمة 484 ألف مواطن، بينما استفاد 152 ألف مواطن من خدمات قطاع الكهرباء.

وأكد المحافظ أن المبادرة تضمنت أيضًا جهودًا متميزة في تمكين المرأة، حيث نفذ المجلس القومي للمرأة 1471 فعالية استفاد منها 103 آلاف مستفيد، كما قدمت مكتبة مصر العامة 625 فعالية استفاد منها 39 ألف مواطن.