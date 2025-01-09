محافظ المنيا يطلق مسابقة "كن جميلاً" لاختيار أفضل مدينة وقرية

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، عن إطلاق مسابقة "كن جميلاً" بين مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، لاختيار أفضل مدينة وقرية، وذلك في إطار خلق مناخ تنافسي بين الوحدات المحلية والقروية، للنهوض بالمرافق والخدمات، والحفاظ على نظافة وتجميل المدن والقرى، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن المسابقة تأتى استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بهدف رفع مستوى النظافة والخدمات، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المواطنين، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الجيد لإزالة المخالفات والتعديات.

وأوضح اللواء كدوانى أن نتائج المسابقة والإعلان عن الفائزين سيتم في احتفالات عيد المنيا القومي خلال مارس 2025، مع تقديم جوائز مالية للمدن والقرى الفائزة. وأضاف أن معايير التقييم تشمل النظافة العامة، التشجير، التجميل، الإنارة، الرصف، تمهيد الطرق، ورفع المخلفات، إلى جانب الالتزام بمعدلات تنفيذ وزارة التنمية المحلية.

وأكد المحافظ أن التقييم سيتم من خلال لجان متخصصة، مع إشراك المجتمع المحلي لتحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين في كل أنحاء المحافظة.