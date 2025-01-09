محافظ أسيوط يؤكد خطة طموحة للنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً بالقرى

أسيوط- هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تكثيف العمل والجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وفقاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى ضرورة الإستماع للمواطنين وتلبية متطلباتهم وتذليل الشكاوى بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مشيراً إلى ضرورة تنفيذ حملات النظافة بصفة دورية وعلى مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتكون بشكل مستمر، وإصلاح أعمدة الإنارة وكشافات الكهرباء بالشوارع والميادين.

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير أمن أسيوط ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

واستعرض المحافظ ،في بداية الإجتماع ما تم من تجارب أزمة ومواقف محاكاه بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور كافة المشاركين من القطاعات المختلفة واختبار عدة سيناريوهات محاكاة للأزمة مشدداً على إستمرار الجاهزية التامة لكافة المعدات والسيارات وتدريب الكوادر البشرية لمواجهة أية أزمات طارئة.

ووجه المحافظ، بتدقيق أسماء المستحقين لمبادرة سكن كريم بكافة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومديرية التضامن الإجتماعي على أن يقوم رؤساء القرى بإعداد حصر دقيق للأسر الأكثر احتياجاً مؤكداً على وضع خطة طموحة للنهوض بهم والخدمات المقدمة لهم خلال النصف الأول من هذا العام على أن يتم مساعدتهم في تنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل لتوفير فرص عمل مناسبة وتقديم يد العون بالتكاتف مع منظمات المجتمع المدني.



وكلف محافظ أسيوط ، خلال الإجتماع رؤساء المراكز والأحياء بدفع وتيرة العمل والإسراع في نهو ملفي تقنين أراض أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتكثيف الجهود في ملف المتغيرات المكانية ورصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً قبل تفاقمها وإجراء أعمال التفتيش ومراجعة الإيرادات أولا بأول، كما وجه بميكنة الإدارة العامة للموارد البشرية والشئون الإدارية وعدم الاقتصار على الدفاتر الورقية فقط تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

واشار محافظ اسيوط ،إلى وضع خطة طموحة لخدمة العاملين بالمحافظة مع وضع التصميمات اللازمة للكافتيريات وقاعات الأفراح بالتنسيق مع الزراعة والري ودراسة إقامة فندق طبقاً لاشتراطات البناء مكلفاً حي شرق بالمساهمة في أعمال النظافة على أن يتم إقامة معارض دائمة لبيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وتابع محافظ أسيوط ما ورد من شكاوى بشأن صرف المقررات من الأسمدة الزراعية ووجه وكيل وزارة الزراعية بحل المشكلة وموافاته بالإجراءات التي تمت في هذا الشأن فوراً.

و تابع المحافظ خلال الإجتماع آخر المستجدات بشأن بعض مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي ببعض قرى مركز ديروط مكلفاً الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتلافي الملاحظات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسرع وقت ممكن.

