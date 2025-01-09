محافظ أسوان يعلن فتح باب الترخيص لخطوط سيرفيس الأجرة بكوم أمبو

أسوان - عبد الله صلاح

فى بشرى سارة لأهالى كوم أمبو ، أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن فتح باب الترخيص أمام بعض خطوط سير سيارات السيرفيس الأجرة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإجمالى 35 خط سير.

وأوضح بيان محافظة أسوان، أن فتح الخطوط يخدم مناطق النجاجرة غرب / مجمع رؤوف غرب ، والمربعات / مجمع رؤوف غرب ، وكوم أمبو / جبل الزلط لتوفير سيارات السيرفيس للمقيمين بهذه المناطق ، وتسهيل حركة التنقل لهم.

وكلف المحافظ، إدارة مشروع المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور بسرعة البدء فى تلقى طلبات المتقدمين لنهوها ، وتشغيل خطوط السير الجديدة بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

ومن جانبها، أوضحت نسمه ناجح، مدير إدارة المواقف، أنه يتم التقديم للحصول على خطوط السير بالمناطق المشار إليها طبقاً لمجموعة من الشروط والضوابط المنظمة ، والتى تشمل أن يكون المتقدم حاملاً لبطاقة رقم قومى لكونه من أهالى مدينة كوم أمبو ، ويتوجه مباشرة إلى إدارة المواقف بمبنى ديوان عام المحافظة لإبداء رغبته فى الحصول على خط السير.

وأشارت، إلى أنه فى ظل الشفافية الكاملة والعدالة المطلقة التى كلف المحافظ بتطبيقها بأن تكون الأولوية فى الحصول على خط السير بأسبقية التقدم ، ليعقب ذلك إخطار إدارة المرور بأسوان ، والتى ستقوم بدورها بإرسال الأسماء التى طابقت الشروط لإدارة مرور كوم أمبو لإنهاء الإجراءات على الوجه الأكمل.