محافظة الإسكندرية تنفى هدم المقابر وتوضح حقيقة طلبها تحديث بيانات الجبانات

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت محافظة الإسكندرية عدم صحة ما يتم تداوله من أخبار مضللة مرتبطة بتداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى طلب محافظة الإسكندرية تحديث بيانات المقابر تمهيدا لهدم المقابر الموجودة حالياً.

وأوضحت المحافظة أن حقيقة الأمر تتعلق بحرص المحافظة على الحفاظ على حقوق المواطنين المخصص لهم حق انتفاع ( مقابر - مدافن - أحواش ) فى النطاق الإدارى للمحافظة، حيث يتم حاليا حوكمة المستندات المتعلقة بذلك من خلال تكليف الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بحصر وترقيم ( المقابر - المدافن - الأحواش ) الموجودة داخل نطاق المحافظة، وحث المواطنين على إنشاء ملف لكل ( مقبرة - مدفن - حوش ) على حده.

وفي ضوء حرص محافظة الاسكندرية على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمنظومة الجبانات بالمحافظة، فقد طالبت جميع منتفعى المقابر داخل النطاق الإدارى للمحافظة بالتوجه إلى إدارات الجبانات بأحياء الاسكندرية ومركز ومدينة برج العرب ومعهم المستندات الآتية :

صورة الرقم القومى لمن له حق الانتفاع.

صورة رقم الحصر الموجود على ( المقبرة - الحوش - المدفن ).

حال وجود أكثر من منتفع للمقبرة قيام المنتفعين بالحضور الإدارة الجبانات بالحي / المركز وعمل محضر عائلة محدد به من له حق التعامل على المقبرة أو المدفن من قبل من لهم حق الانتفاع.

إقرار من المواطنين بأن تلك ( المقبرة - الحوش - المدفن ( خاص به وبعائلته ولا يوجد نزاع قضائي أو ودى بينه وبين أحداً من أقاربه أو ممن تحمل الشواهد أسماءهم على المقابر. ويتم انشاء ملفات للمواطنين لتكون المرجعية الرسمية لبيان حقوق المواطنين وليس كما تضمنه المنشور المتداول.

وتهيب محافظة الإسكندرية بكافة المواطنين بالعمل على إنشاء الملف المطلوب والحصول على المعلومات من خلال الموقع الرسمي للمحافظة أو الحي المختص فقط دون غيرها وعدم الإلتفات لأى شائعات تصدر في هذا الشأن.