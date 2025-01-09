مجمع البحوث الإسلامية يوجّه قوافل توعوية للمنيا وبورسعيد وشمال سيناء والواحات البحرية

كتب لؤى على

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قوافل التوعوية الأسبوعية إلى محافظات المنيا وبورسعيد وشمال سيناء والواحات البحرية بمحافظة الجيزة؛ وذلك في إطار استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة للتوعية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة التواصل الفعال مع الجمهور والاهتمام بقضايا ومشكلات المجتمع والعمل على معالجتها.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن خطة القوافل التوعوية تستهدف معالجة القضايا المحورية التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن الأفكار الدخيلة على المجتمع المصري، مضيفًا أن تسيير القوافل الأسبوعية إلى جميع محافظات الجمهورية يستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيدًا عن الفكر المتطرف وجماعات العنف.

أضاف الجندي أن برنامج عمل القوافل يركز على نشر الوعي بالمفاهيم الصحيحة المتعلقة بالقضايا الأسرية والمجتمعية التي تلامس واقع الناس مع بيان أهمية ودور الأسرة في بناء الأجيال القادرة على بناء الوطن والحفاظ عليه، مشيراً إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس على اختلاف فئاتهم العمرية والثقافية والتعليمية في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.