ما حكم امتناع مغسلة عن تغسيل متوفاه لخلافات معها؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو

محمد شرقاوى

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال صفاء من المنيا، حول مغسلة امتنعت عن غسل جارة لها بعد وفاتها بسبب الخلافات بينهما.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إن من يقوم بغسل الميت هو من يتحمل المسؤولية الدينية في هذه الحالة، حيث أن غسل الميت واجب على من يقوم به، وليس على المتوفى.

وأكد أن المغسلة التي امتنعت عن غسل المتوفاة بسبب الخلاف تكون قد ارتكبت إثماً كبيراً، مشيراً إلى أن هذا التصرف يعكس قسوة قلب لا ينبغي أن تكون موجودة في مثل هذه الظروف، بل كان يجب أن تؤدي عملها بأمانة، بغض النظر عن الخلافات الشخصية.

وأضاف أن المتوفاة ليست مسؤولة عن هذا التقصير، ولا يتعين على أهلها أو بناتها فعل أي شيء سوى الاستغفار والرجوع إلى الله في حال كانوا يشعرون بالقلق حيال الموقف. وقال: "لا يجب عليهم فتح القبر أو إعادة الغسل أو التكفين، وذلك مراعاة لحرمة الميت."

وفيما يتعلق بكيفية توبة المغسلة، أوضح الشيخ إبراهيم أنه لا يوجد كفارة محددة عن هذا الفعل، ولكن يجب عليها التوبة النصوح من خلال الاستغفار والتصدق بنية التوبة، مع صدق التوبة وإخلاص النية في العودة إلى الله.