في لمسة بر ووفاء.. وزير الأوقاف في زيارة إلى الشيخ عيد سعودي وكيل الوزارة الأسبق

كتب لؤى على

قام الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بزيارة إنسانية للشيخ عيد سعودي، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، في منزله بقرية سقيل، مركز أوسيم، بمحافظة الجيزة، بحضور أفراد أسرته وأبنائه وأحفاده.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري -في خلال الزيارة، أن شعار وزارة الأوقاف هو الوفاء، وأنها لن تنسى أبناءها الذين تفانوا في خدمة الدين والوطن. وأشاد الوزير بمسيرة الشيخ عيد سعودي الذي يعد نموذجًا يحتذى به في العمل الدءوب والعطاء المتواصل، مبرزًا مكانته كأحد كبار علماء الأزهر ورجالات الوزارة الأوائل.

وأثنى وزير الأوقاف على الجهود التي بذلها الشيخ عيد سعودي طوال فترة خدمته في الوزارة، مشيرًا إلى دوره في نشر الدعوة الإسلامية وتعزيز القيم الدينية والوطنية، وأوضح أن الوزارة ستظل تحتفي بكل من ساهم بإخلاص في تحقيق رسالتها السامية.

واستعرضت الزيارة مسيرة حياة الشيخ عيد سعودي الذي ولد عام ١٩٤٨م، وتدرج في مراحل التعليم الأزهري حتى حصوله على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر الشريف، وشغل العديد من الأعمال الدعوية الرفيعة، منها أنه كان الخطيب الشخصي المقرب للرئيس محمد أنور السادات، ووكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والقاهرة.

ومثل الشيخ عيد سعودي نموذجًا مشرفًا للأئمة والخطباء في مصر، إذ ساهم في نشر الدعوة الإسلامية داخل مصر وخارجها، مبعوثًا لوزارة الأوقاف إلى العديد من الدول الأوروبية والعربية، مقدمًا صورة ناصعة للإسلام الوسطي المستنير.

ووجه الدكتور أسامة الأزهري رسالة إلى جميع العاملين بوزارة الأوقاف في مختلف المحافظات، أن الوزارة ستظل راعية لمسيرتهم المشرفة، ولن تتوانى عن تكريم النماذج الناجحة التي تخدم دينها ووطنها بإخلاص وتجرد.

وأهدى وزير الأوقاف الشيخ عيد سعودي نسخة من كتاب الله -عز وجل- ودرع الوزارة؛ تقديرًا لعطائه المتميز وجهوده في خدمة الدعوة الإسلامية على مدار عقود طويلة، مؤكدًا أن هذا التكريم يؤكد مكانته الكبيرة في قلوب الجميع.

وتعهد الدكتور أسامة الأزهري بمواصلة الوزارة لمسيرتها في تكريم العلماء الأجلاء، والاحتفاء بهم بوصفهم قدوة ونموذجًا للأجيال القادمة، بما يسهم في تعزيز القيم الدينية والوطنية، ونشر رسالة الإسلام السامية في ربوع العالم.