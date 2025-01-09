عسر القراءة.. كيف تتعامل مع طفلك الذى يعانى من صعوبات التعلم؟

كتبت فاطمة خليل

عسر القراءة هو أشهر صعوبات التعلم، وهو تعطل كيفية معالجة دماغك للغة المكتوبة، ويعاني الأشخاص المصابون بعسر القراءة من مشاكل في القراءة والمهارات ذات الصلة، في هذا التقرير نتعرف على طرق علاج عسر القراءة وأعراض الإصابة به، بحسب موقعى تايمز ناو وكليفيلاند كلينيك.

ما هو عُسر القراءة؟

وفقًا للخبراء، فإن عُسر القراءة يجعل المهام المتعلقة باللغة صعبة للغاية ويحدث بسبب الاضطرابات في كيفية معالجة دماغك للكتابة حتى تتمكن من فهمها.



يتم تشخيص معظم الأشخاص بعسر القراءة في مرحلة الطفولة، وعادةً ما تكون مشكلة مدى الحياة، والمعروفة أيضًا باسم "عُسر القراءة التنموي".



وفقًا للخبراء، تتداخل الحالة مع كيفية استخدام دماغك للغة المنطوقة لفك رموز الكتابة.

يواجه دماغك صعوبة في معالجة ما تقرأه، وخاصة تقسيم الكلمات إلى أصوات أو ربط الحروف بالأصوات عند القراءة.

يمكن أن يؤثر هذا التباطؤ في المعالجة على كل ما يلي، والذي يتضمن:

-القراءة البطيئة لأنك تواجه صعوبة في معالجة الكلمات وفهمها

-صعوبات في الكتابة والتهجئة

-مشاكل في كيفية تخزين الكلمات ومعانيها في ذاكرتك

-مشاكل في تكوين الجمل للتواصل بأفكار أكثر تعقيدًا

يقول الأطباء إن الحالة غير شائعة بشكل عام يقدر الخبراء أنها تؤثر على حوالي 7% من الناس في جميع أنحاء العالم.

يقع عُسر القراءة تحت مظلة "اضطراب التعلم المحدد". هذا الاضطراب له ثلاثة أنواع فرعية رئيسية:

القراءة

الكتابة

الرياضيات

كيف يؤثر عسر القراءة على فهم اللغة

تبدأ القراءة باللغة المنطوقة، في مرحلة الطفولة المبكرة، يبدأ التحدث بإصدار أصوات بسيطة. ومع تعلمك المزيد من الأصوات، تتعلم أيضًا كيفية استخدام الأصوات لتكوين الكلمات والعبارات والجمل.

يتضمن تعلم القراءة ربط الأصوات برموز وحروف مكتوبة مختلفة.

ما الذي يسبب عسر القراءة؟

السبب الدقيق لعسر القراءة غير واضح ومع ذلك، تشير العديد من الأدلة إلى كيفية وسبب حدوث معظم الحالات.

الوراثة

عسر القراءة وراثي للغاية وينتقل في العائلات، حيث أن أحد الوالدين المصاب بعسر القراءة لديه فرصة بنسبة 30-50 % لتوريثه للأبناء، كما تزيد الحالات الوراثية مثل متلازمة داون من احتمالية حدوث عسر القراءة.

الاختلافات في نمو الدماغ ووظيفته

إذا كنت تعاني من عسر القراءة، فأنت مصاب بخلل عصبي، مما يعني أن دماغك قد تشكل أو يعمل بشكل مختلف عن المتوقع.

تُظهر الأبحاث أن الأشخاص المصابين بعسر القراءة لديهم اختلافات في بنية الدماغ ووظيفته وكيمياء المخ.

اضطرابات في نمو الدماغ



يمكن أن تؤدي العدوى والتعرض للمواد السامة وغيرها من الأحداث إلى تعطيل نمو الجنين وزيادة احتمالات الإصابة بمرض عسر القراءة في وقت لاحق.

ما هي خيارات العلاج المتاحة لعسر القراءة؟

في الوقت الحالي، لا توجد أدوية تعالج عسر القراءة. وبدلاً من ذلك، يمكن للتدخلات التعليمية أن تعلم طرقًا جديدة فعالة للتعلم والقراءة.

قد يعمل الأطفال المصابون بعسر القراءة مع أخصائي مدرب لتعلم مهارات قراءة جديدة.

في بعض الأحيان، يؤدي إبطاء الدرس إلى منح الطفل المصاب بعسر القراءة مزيدًا من الوقت.

تعاون مع مدرسة طفلك لضمان حصول طفلك على التعليم الذي يستحقه.

كيف يمكنك مساعدة طفلك المصاب بعسر القراءة؟

أهم شيء يمكنك القيام به هو قضاء بعض الوقت في القراءة بصوت عالٍ مع طفلك. يمكن أن يساعدهم هذا الوقت الذي تقضيه معهم في العمل على تحسين مهارات القراءة لديهم.

من المهم أيضًا أن تتذكر أن عسر القراءة ليس شيئًا يمكن لطفلك التحكم فيه كن صبورًا وداعمًا. يمكن أن يكون التشجيع والدعم الذي تقدمه هو الدفعة التي يحتاجها طفلك أثناء تعلمه يمكن أن يساعده أيضًا على الشعور بقلق أقل أو خوف أقل بشأن الأنشطة المتعلقة بالقراءة.