طقس اليوم الخميس 9 يناير 2025 بدمياط.. درجات الحرارة معتدلة

دمياط معتز الشربينى

تشهد مدن محافظة دمياط طقسًا مستقرا اليوم الخميس وتكون درجات الحرارة معتدلة ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 11 درجة مئوية كحد أدنى و20 درجة مئوية كحد أقصى، وتكون الرياح من الشرق بسرعة 16 كيلومتراً في الساعة، ومتوقع أن يعم المحافظة طقسًا مشمساً مع درجة حرارة تصل إلى 21 درجة مئويةوتقل فرص سقوط الأمطار.



يؤدي اعتدال حالة الطقس الي انتظام حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة وانتظام حركة الشحن والتفريغ بشكل منتظم بميناء دمياط البحري، وكذلك انتظام العمل في الحرف التجارية والصناعية ،وينصح بارتداء ملابس دافئة مع مع الفترات المسائية مع التوقع بانخفاض الحرارة قد تصل الي درجة الصقيع مع الساعات المتأخرة من الليل .



